Минтранс России поддержал предоставление многодетным семьям права на бесплатный проезд по платным дорогам не реже одного раза в год. С соответствующим заявлением на заседании Госдумы выступил глава ведомства Дмитрий Ядров.

Министерство намерено продвигать инициативу, чтобы добиться её реализации. По словам Ядрова, ведомство уже отмечает положительный эффект от действующих скидок на проезд по трассам госкомпании «Автодор». В летний период льготой в размере 15% воспользовались 11 тысяч многодетных семей.

Напомним, ещё 15 октября президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям бесплатного проезда по платным дорогам для поездок на отдых или лечение. Льгота должна распространяться на дорогу в обе стороны.

Кроме того, 23 ноября в Москве появились первые специальные парковочные места для многодетных семей. Эксперимент продлится до 21 мая 2027 года. В случае его успеха аналогичные парковки могут появиться и в других регионах России.