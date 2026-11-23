В Москве появились первые специальные парковочные места для многодетных семей. Эксперимент запустили на двух улицах столицы, сообщили в Минтрансе России.

Новые дорожные знаки установили на улице Рождественка и проспекте Вернадского. Испытания проводят совместно с московскими властями и Госавтоинспекцией. Они продлятся до 21 мая 2027 года.

За это время специалисты изучат, насколько востребованы такие парковки и удобно ли ими пользоваться. Министр транспорта Дмитрий Ядров объяснил, что выделенные места должны облегчить родителям поиск стоянки возле важных социальных объектов.

«Специально обозначенные места помогут многодетным родителям быстрее находить парковку рядом с социально значимыми объектами и сделают повседневные поездки с детьми комфортнее», — подчеркнул глава ведомства.

При этом действующие льготы для многодетных семей сохраняются, включая право бесплатно пользоваться платными парковочными местами при наличии соответствующего разрешения. Если эксперимент окажется успешным, подобные парковки смогут организовать и в других российских регионах с учётом местных потребностей.