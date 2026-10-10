«Бесплатные» бонусы за ваш счёт: В Госдуме раскрыли новую ловушку для юных геймеров

Мошенники всё чаще распространяют вредоносные программы под видом бесплатных бонусов, обновлений и дополнительных возможностей для популярных онлайн-игр. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По словам парламентария, злоумышленники предлагают пользователям скачать якобы новую версию игры, редкий внутриигровой предмет или специальную программу, которая обещает преимущество над соперниками. Однако вместо желаемого бонуса на устройство может попасть вредоносное программное обеспечение.

Особенно уязвимы перед такой схемой дети и подростки. Как объяснил Немкин, желание получить игровую валюту или эксклюзивный предмет нередко заставляет молодых игроков забывать об осторожности. Мошенники дополнительно подогревают интерес, утверждая, что предложение действует лишь ограниченное время.

«При этом последствия могут выходить далеко за пределы самой игры. Вредоносная программа способна использоваться для кражи учётных данных, доступа к аккаунтам и персональной информации», — предупредил депутат.

Опасность возрастает, если на заражённом устройстве сохранены банковские реквизиты или через него осуществляется вход в другие сервисы. В таком случае злоумышленники могут получить доступ не только к игровому профилю, но и к платёжной информации владельца.

Чтобы избежать неприятностей, Немкин посоветовал скачивать игры и дополнения только из проверенных источников и не переходить по подозрительным ссылкам из игровых чатов и социальных сетей. Родителям он рекомендовал заранее объяснить детям, почему обещания бесплатных бонусов могут оказаться мошеннической уловкой.

«Технические средства защиты важны, но они не заменяют цифровую грамотность. Чем лучше пользователь понимает, как устроены подобные схемы, тем сложнее мошенникам заставить его самостоятельно открыть дверь для вредоносной программы», — заключил парламентарий.

Ранее в МВД предупредили, что злоумышленники копируют оформление настоящих интернет-ресурсов и под видом обновлений или проверки безопасности предлагают пользователям скачать вредоносные файлы. В ведомстве посоветовали внимательно проверять адреса сайтов и устанавливать программы только из надёжных источников.