Бесплатные катера свяжут Крым и Краснодарский край с 20 ноября
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Между Крымом и Краснодарским краем с 20 ноября начнут курсировать бесплатные пассажирские катера. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в эфире телеканала «Крым 24» .
Новый формат перевозок позволит пассажирам пересекать Керченский пролив без платы за поездку. Согласно анонсу, начало движения запланировано на пятницу, 20 ноября. При этом точное расписание рейсов, количество задействованных судов и порядок посадки пока не уточняются.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков предупреждал, что работа пассажирской переправы зависит от фактических погодных условий. Из-за штормов движение катеров и паромов через пролив может ограничиваться.
Напомним, 17 ноября Life.ru сообщал о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Кубанью. Глава республики Сергей Аксёнов тогда пояснил, что воспользоваться переправой могут пассажиры без автомобилей. Альтернативные способы проезда организовали после атак на Крымский мост и возникших ограничений транспортного сообщения.