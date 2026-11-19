Между Крымом и Краснодарским краем с 20 ноября начнут курсировать бесплатные пассажирские катера. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в эфире телеканала «Крым 24» .

Новый формат перевозок позволит пассажирам пересекать Керченский пролив без платы за поездку. Согласно анонсу, начало движения запланировано на пятницу, 20 ноября. При этом точное расписание рейсов, количество задействованных судов и порядок посадки пока не уточняются.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков предупреждал, что работа пассажирской переправы зависит от фактических погодных условий. Из-за штормов движение катеров и паромов через пролив может ограничиваться.