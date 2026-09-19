Бесплатный гектар по-русски: Кому в России могут бесплатно дать участок под дом

Россиянам могут начать безвозмездно выделять землю под индивидуальное жилищное строительство — при условии, что за три года на участке появится зарегистрированный дом. Инициативу анонсировал вице-премьер Марат Хуснуллин. Эксперты оценили перспективы программы для RG.ru.

Власти прорабатывают механизм безвозмездной передачи гражданам наделов под ИЖС. Ключевое требование — возвести и оформить жильё в трёхлетний срок. По мнению члена Общественного совета при Росреестре Татьяны Максимовой, для государства это превосходная идея: освоенных территорий станет больше.

У инициативы крепкий исторический фундамент. В СССР миллионы семей получили свои сотки — тогда это казалось способом выращивать продукты, но спустя десятилетия земля превратилась в семейный актив, переходящий детям и внукам. Сегодня вопросы СНТ затрагивают порядка 60 млн россиян. Схожий подход продолжила программа «Дальневосточный гектар», запущенная в 2016-м.

Если людям предложат участки с понятным статусом, дорогами и базовой инфраструктурой, мера реально увеличит объёмы частного строительства. Без трат на покупку земли средства можно направить на дом и коммуникации. Доля земли в стоимости домовладения — около 20–30%. Похожий механизм поддержит спрос на стройматериалы и подрядчиков.

Однако специалисты предупреждают: куплю-продажу наделов программа не остановит. Ценность земли определяет локация. Если бесплатные участки окажутся вдали от городов без коммуникаций, они не станут конкурировать с ликвидными наделами. Подведение сетей и дорог может превратить стройку в дорогостоящий проект. Пока перечень территорий неизвестен, рынок работает в прежних условиях.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ дополнительно направит 157 млрд рублей на ипотечные программы с господдержкой. Основная часть суммы — около 85 млрд рублей — пойдёт на субсидирование ставок по уже выданным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека».