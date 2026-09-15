Дом за миллионы начал гнить через три года: Россияне пожаловались на модульное жильё

Модульные дома, которые стали популярны в России из-за скорости строительства и относительно невысокой стоимости, начали разочаровывать владельцев. Некоторые покупатели столкнулись с разрушением построек уже через несколько лет после возведения. Как сообщает телеграм-канал Baza, у части собственников появились проблемы с качеством жилья. Среди жалоб — появление грызунов, насекомых, сырости и плесени.

Покупатели пожаловались на разрушение модульных домов через три года. Видео © Telegram/ Baza

Кроме того, владельцы рассказывают о деформации конструкций: стены и другие элементы зданий могут перекашиваться. При этом производители ранее заявляли, что такие дома способны прослужить от 10 до 20 лет.

Средняя стоимость модульного дома площадью 30–60 квадратных метров составляет от 1,5 до 5 миллионов рублей. Именно доступность и возможность быстро получить готовое жильё сделали такие постройки востребованными.

Эксперты отмечают, что одной из главных проблем становится соблюдение технологии производства и монтажа. Особенно чувствительными такие конструкции оказываются к воздействию влаги.

На состояние домов могут влиять осадки, ветер, образование конденсата и возможные изменения фундамента. При нарушении правил сборки это способно привести к ускоренному износу здания.

Специалисты советуют внимательно проверять производителя и качество материалов перед покупкой, поскольку срок службы модульного дома напрямую зависит от соблюдения всех этапов строительства.

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