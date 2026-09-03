Не грязь нужна, а кровь: Почему Европа проиграла войну клопам

Европу предупредили о росте численности постельных клопов из-за затяжной летней жары. Зарубежные энтомологи считают, что продолжительная тёплая погода увеличивает популяцию паразитов, пик активности которых приходится на период с весны до начала осени.

Однако сама по себе жара не могла вызвать нашествие клопов: главной причиной их распространения стали нарушения графиков уборки, правил хранения вещей и дезинфекционного режима в местах с высокой проходимостью. Об этом в беседе с Life.ru рассказали эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко и технолог-дезинфектор службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

Онищенко отметил, что постельные клопы активны круглый год. Высокая температура может создавать благоприятные условия для увеличения их численности, однако основное внимание необходимо уделять санитарной обработке помещений.

«Проще заняться гигиеническими дезинфекционными процедурами: вовремя выявлять насекомых и проводить дезинфекцию. Это прежде всего очищение и стирка постельных принадлежностей, уборка. Жара жарой, но об элементарных правилах дезинфекции забывать не надо. Я бы сделал акцент именно на этом, а не на жаре», — подчеркнул эпидемиолог.

По его словам, паразиты могут появиться даже в чистом доме, если вовремя не обнаружить их и не провести обработку. Наличие грязи для их жизнедеятельности значения не имеет.

Клопам не грязь нужна, клопам нужна кровь. Они кусают людей и этим живут, поэтому главное — своевременно их выявлять и уничтожать Геннадий Онищенко эпидемиолог

Меньшиков подтвердил, что комфортная для человека температура или чуть более высокая ускоряет размножение постельных клопов. При этом риск резко возрастает, когда в гостиницах и других помещениях нарушают санитарные требования.

«Если в жару в помещении, например, в гостинице, был нарушен дезинфекционный режим — не проводились обработка постельного белья, механическая чистка матрасов, подушек и одеял моющими средствами, — риск возрастает. Если жара влияет на график уборок, для насекомых наступает благоприятный момент для размножения», — рассказал дезинфектор.

Дополнительную опасность создаёт неправильное хранение вещей сотрудников и постояльцев. В захламлённых помещениях личинки могут попасть из одной сумки в другую, а затем вместе с одеждой оказаться в квартире.

«Человек может сесть, например, в массажное кресло или на мягкое сиденье, где прежде находился переносчик, и подцепить личинку. В благоприятной среде она выживает, а затем вместе с одеждой попадает в жилое помещение и начинает размножаться», — добавил специалист.

Ключевую роль здесь играет человеческий фактор — подход персонала к обслуживанию и эксплуатации помещений Алексей Меньшиков технолог-дезинфектор

Особенно тщательно необходимо проверять общежития, гостиницы, аэропорты и другие места, где постоянно меняется поток людей. По словам Меньшикова, санитарные аудиты в европейских странах не первый год указывают именно на несоблюдение графиков уборки и обязательных инструкций.

«Жара может создавать благоприятные условия, но главный фактор — соблюдение правил и дезинфекционного режима», — заключил эксперт.

Пик активности постельных клопов приходится на период с весны до начала осени. Паразиты обычно селятся возле кроватей, поскольку там находится источник пищи, а швы и складки мебели служат укрытиями. Насекомые находят человека по углекислому газу, выделяемому при дыхании. Регулярная уборка, стирка белья при высокой температуре и осмотр мебели помогают снизить риск заражения помещения.