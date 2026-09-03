Постельные клопы наступают на Европу: виновата затяжная жара

Продолжительные периоды тёплой погоды могут приводить к увеличению численности постельных клопов, заявил Daily Mail энтомолог Ричард Нейлор.

«Более длительные периоды теплой погоды приводят к росту их численности», — сказал специалист.

По словам Нейлора, пик активности этих насекомых приходится на период с весны до начала осени. Клопы селятся преимущественно возле кроватей, поскольку питаются кровью человека.

Эксперт добавил, что насекомых привлекает углекислый газ, который люди выделяют при дыхании.

Напомним, лето 2026 года стало беспрецедентным по своей аномальной жаре для Европы: регион пережил самую высокую температуру за всю историю метеонаблюдений, а волны экстремального зноя с мая по август привели к тому, что 80 миллионов человек столкнулись с температурой выше 40°C. Эта климатическая аномалия, усугубленная изменением климата и засухой, вызвала массовые лесные пожары, деформацию транспортной инфраструктуры и, по предварительным данным, стала причиной более 25 000 случаев избыточной смертности по всему континенту.

Матрас и кровать считаются одним из самых привлекательных мест для постельных клопов: рядом находится человек, а в швах и складках мебели есть укрытия. Экспет ранее рассказала Life.ru, что снизить риск появления насекомых помогут качественные материалы, плотная обработка швов и регулярная уборка.