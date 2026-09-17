Ещё 157 миллиардов на жильё: Правительство увеличит финансирование льготной ипотеки

Правительство России дополнительно выделит 157 млрд рублей на ипотечные программы с господдержкой. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Большая часть средств пойдёт на субсидирование ставок по уже выданным кредитам. Около 85 млрд рублей предусмотрено для займов, оформленных по завершившейся программе «Льготная ипотека».

Почти 66 млрд рублей направят на «Семейную ипотеку», которая позволяет родителям с детьми приобрести квартиру или дом. Ещё около 6 млрд рублей получит программа дальневосточной ипотеки.

«На их реализацию правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей», — заявил Мишустин.

Дополнительное федеральное финансирование необходимо для выполнения обязательств государства перед банками в полном объёме. Премьер рассчитывает, что благодаря мерам господдержки миллионы семей смогут улучшить жилищные условия.

Ранее депутат раскрыл, где в России ещё можно урвать ипотеку по старым ставкам. Одна из программ рассчитана до конца 2030 года и охватывает многодетные семьи, педагогов, медиков, сотрудников ОПК, участников СВО и их родных.