Бесплатный сыр по-японски: Россияне пожаловались на ресторанную ловушку в Киото
Россияне пожаловались на ресторан в Японии из-за платных «бесплатных» обедов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские туристы пожаловались на ресторан Matt в японском Киото, где обещанный бесплатный обед может обернуться счётом на десятки тысяч рублей. По информации Telegram-канала Baza, посетителей привлекают заманчивыми предложениями в социальных сетях, а затем заставляют оплачивать блюда, которые изначально представляли как подарок.
Ресторан Matt в Японии обманывает россиян с бесплатными обедами. Фото © Telegram / БАЗА
Схема начинается ещё до посещения заведения. Сотрудники ресторана якобы находят путешественников по геометкам и предлагают попробовать два фирменных блюда от шеф-повара бесплатно. Взамен от гостей требуется лишь оставить отзыв.
Однако после прихода в ресторан условия меняются. Одним посетителям сообщают, что акция распространяется только на одно блюдо, а за второе придётся заплатить. Другие, по данным канала, узнают о дополнительных расходах лишь после получения счёта.
Ужасающая кухня ресторана Matt, который обманывает российских туристов на крупные суммы. Фото © Telegram / БАЗА
На этом неприятные сюрпризы не заканчиваются. Как утверждает Baza, туристов вынуждают ставить заведению высшую оценку. В противном случае персонал якобы угрожает увеличить итоговую сумму за нарушение условий предложения.
Сам ресторан расположен в подвальном помещении офисного здания в центре Киото и позиционирует себя как заведение высокой кухни. При этом путешественники, столкнувшиеся с неожиданными расходами, предпочитают расплачиваться на месте, чтобы избежать конфликта и разбирательств с полицией.
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