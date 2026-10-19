Бесплатный сыр по-японски: Россияне пожаловались на ресторанную ловушку в Киото

Российские туристы пожаловались на ресторан Matt в японском Киото, где обещанный бесплатный обед может обернуться счётом на десятки тысяч рублей. По информации Telegram-канала Baza, посетителей привлекают заманчивыми предложениями в социальных сетях, а затем заставляют оплачивать блюда, которые изначально представляли как подарок.

Ресторан Matt в Японии обманывает россиян с бесплатными обедами. Фото © Telegram / БАЗА

Схема начинается ещё до посещения заведения. Сотрудники ресторана якобы находят путешественников по геометкам и предлагают попробовать два фирменных блюда от шеф-повара бесплатно. Взамен от гостей требуется лишь оставить отзыв.

Однако после прихода в ресторан условия меняются. Одним посетителям сообщают, что акция распространяется только на одно блюдо, а за второе придётся заплатить. Другие, по данным канала, узнают о дополнительных расходах лишь после получения счёта.

Ужасающая кухня ресторана Matt, который обманывает российских туристов на крупные суммы. Фото © Telegram / БАЗА

На этом неприятные сюрпризы не заканчиваются. Как утверждает Baza, туристов вынуждают ставить заведению высшую оценку. В противном случае персонал якобы угрожает увеличить итоговую сумму за нарушение условий предложения.

Сам ресторан расположен в подвальном помещении офисного здания в центре Киото и позиционирует себя как заведение высокой кухни. При этом путешественники, столкнувшиеся с неожиданными расходами, предпочитают расплачиваться на месте, чтобы избежать конфликта и разбирательств с полицией.

Ранее Life.ru рассказывал об особенностях поездок в Японию и новых требованиях к оформлению туристических виз. Представители туриндустрии отмечали, что интерес россиян к этому направлению заметно вырос. За первую половину 2026 года страну посетили более 100 тысяч российских путешественников.