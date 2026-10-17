Беспрозванных: Эстония не повлияет на поставки газа в Калининградскую область

Калининградская область продолжит получать газ независимо от планов Эстонии вывести из эксплуатации резервный газопровод. Об этом заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных. По его словам, созданная инфраструктура позволяет полностью обеспечивать потребности области в топливе.

«Сегодня наш регион способен самостоятельно обеспечивать энергетическую устойчивость и надёжность энергоснабжения. Что касается газоснабжения, созданная инфраструктура, включая мощности по хранению и регазификации, позволяет полностью обеспечивать все необходимые потребности», — сказал Беспрозванных ТАСС.

Глава региона подчеркнул, что заявления эстонских властей не отражаются на текущих поставках газа в Калининградскую область. Энергетическая безопасность российского эксклава, по его словам, обеспечена благодаря решениям президента и федерального правительства.

Ранее Life.ru рассказывал о намерении Эстонии запретить транзит российского газа в Калининградскую область. 14 октября стало известно, что Кристен Михал собирается обсудить судьбу резервного газопровода с Латвией, на территории которой находится запорный клапан.