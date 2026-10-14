Эстония задумалась о запрете транзита российского газа через свою территорию

Эстония может прекратить резервный транзит российского природного газа в Калининградскую область. Премьер-министр Кристен Михал намерен инициировать вывод соответствующего газопровода из эксплуатации, сообщает Eesti Ekspress.

По данным издания, глава правительства поручит обсудить этот вопрос с Латвией. Именно на её территории находится запорный клапан газопровода.

Если договориться с Ригой не получится, Михал рассматривает возможность запретить транзит на основании национальных санкций Эстонии. При этом речь идёт о резервном маршруте, который используется для снабжения Калининградской области.

Газопровод проходит через территории России, Эстонии, Латвии и Литвы. Российская сторона использует его в соответствии с заключённым договором как запасной вариант поставок газа в регион.

Таким образом, дальнейшая судьба маршрута зависит в том числе от позиции Латвии. В случае отказа Риги согласовать вывод газопровода из эксплуатации Таллин рассматривает возможность введения собственных ограничений.