Эстония задумалась о запрете транзита российского газа через свою территорию
Эстония может прекратить резервный транзит российского газа в Калининград
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Эстония может прекратить резервный транзит российского природного газа в Калининградскую область. Премьер-министр Кристен Михал намерен инициировать вывод соответствующего газопровода из эксплуатации, сообщает Eesti Ekspress.
По данным издания, глава правительства поручит обсудить этот вопрос с Латвией. Именно на её территории находится запорный клапан газопровода.
Если договориться с Ригой не получится, Михал рассматривает возможность запретить транзит на основании национальных санкций Эстонии. При этом речь идёт о резервном маршруте, который используется для снабжения Калининградской области.
Газопровод проходит через территории России, Эстонии, Латвии и Литвы. Российская сторона использует его в соответствии с заключённым договором как запасной вариант поставок газа в регион.
Таким образом, дальнейшая судьба маршрута зависит в том числе от позиции Латвии. В случае отказа Риги согласовать вывод газопровода из эксплуатации Таллин рассматривает возможность введения собственных ограничений.
Газовый транзит в Калининградскую область через страны Балтии уже становился предметом политических споров. В конце декабря 2025 года Россия и Литва подписали новый пятилетний договор о транзите газа в регион через литовскую территорию. По условиям соглашения был зафиксирован суточный объём прокачки. В 2026 году оператор литовской газотранспортной системы рассчитывал получить около 30 млн евро за услуги по транзиту российского газа. Вопрос поставок в эксклав обострялся и раньше. В июне 2022 года Life.ru сообщал о возможном ограничении Литвой газового транзита в Калининградскую область, после чего российские власти заявили о необходимости подготовить ответные меры. Тогда же обсуждались альтернативные варианты обеспечения региона топливом. Эксперт Геннадий Шмаль говорил Life.ru, что в случае ограничения трубопроводных поставок Калининград можно обеспечить сжиженным природным газом. Отдельно страны Балтии в 2025 году прекратили работу в единой энергосистеме с Россией и Белоруссией. 8 февраля энергосистема Калининградской области перешла на автономную работу после выхода Литвы, Латвии и Эстонии из БРЭЛЛ.
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