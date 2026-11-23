Калининградскую область обеспечат двумя новыми железнодорожными паромами, которые позволят увеличить морские грузоперевозки и снизить зависимость региона от сухопутного транзита через страны Евросоюза. Строительство судов планируют завершить к 2030 году. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в мессенджере Max.

Новые паромы выйдут на линию Усть-Луга — Балтийск, связывающую Калининградскую и Ленинградскую области. Они позволят нарастить объёмы перевозок и обновить флот, работающий на стратегически важном маршруте. Стоимость проекта составит почти 47 миллиардов рублей. Основную часть средств — до 38,1 миллиарда — привлекут из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Оставшиеся расходы покроют из федерального бюджета.

Как пояснил Беспрозванных, строительство судов включили в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов с возвратным финансированием из ФНБ. По словам губернатора, это позволит не только увеличить объёмы морских грузовых и пассажирских перевозок, но и повысить транспортную устойчивость области.

Напомним, о запуске проекта также рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 23 ноября. Он сообщил, что суда построят на отечественной верфи по российскому проекту. Их задача — обеспечить бесперебойные поставки необходимых товаров и сырья в регион. Калининградская область отделена от остальной территории России государствами ЕС и НАТО, поэтому морское сообщение играет особую роль в её снабжении. Значение этого маршрута возросло после введения европейских ограничений на сухопутный транзит отдельных категорий товаров.