Правительство России направит почти 50 миллиардов рублей на строительство двух железнодорожных паромов, которые должны обеспечить бесперебойное снабжение Калининградской области в случае ограничений сухопутного транзита. Значительную часть средств выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Глава кабмина обратил внимание на особое географическое положение российского региона. По его словам, действия некоторых стран, нарушения логистических цепочек и попытки транспортной блокады осложняют работу местных предприятий. Новые суда должны снизить зависимость Калининградской области от перевозок через территорию соседних государств.

Согласно распоряжению правительства, общая стоимость проекта составит 46,95 миллиарда рублей. Из этой суммы 38,1 миллиарда предусмотрено из ФНБ, ещё 8,85 миллиарда поступят в виде федеральной субсидии. Средства фонда будут предоставлены на возвратной основе через приобретение облигаций предприятия «Росморпорт».

Оба парома предназначены для маршрута Усть-Луга — Балтийск, связывающего Калининградскую область с остальной Россией по морю. Строительство запланировано на 2026–2030 годы. За реализацию проекта отвечает «Росморпорт», а изготовить суда должен судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы в Керчи.

В правительственных расчётах предусмотрен и сценарий полного прекращения сухопутного сообщения с регионом. В таком случае к 2031 году потребность в перевозках через паромную переправу может достигнуть 6,8 миллиона тонн грузов ежегодно. При сохранении сухопутного сообщения прогнозируемый объём перевозок на переправе составляет 2 миллиона тонн в год.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении замглавы МИД Сергея Рябкова в адрес НАТО из-за возможной блокады Калининграда. Дипломат заявил, что Москве известно о планах западных стран по изоляции региона, а попытки их осуществить станут прямым путём к катастрофе. При этом речь шла о потенциальной угрозе, а не о введённой блокаде.