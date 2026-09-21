Бессент: США провели успешные переговоры с КНР по вопросам ИИ и торговли

США и Китай провели в Нью-Йорке переговоры по вопросам торговли и искусственного интеллекта. По итогам встречи министр финансов США Скотт Бессент назвал переговоры очень успешными.

«Мы только что провели очень успешные переговоры с китайцами по вопросам торговли и ИИ, продолжив с того места, на котором остановились в Пекине. <...> Сегодня вечером эти темы перешли в практическую плоскость», — сказал он журналистам после встречи.

Стороны также обсудили создание отдельного механизма для взаимодействия в сфере искусственного интеллекта. По словам Бессента, его назовут «ИИ-диалог США и Китая».

Американская сторона предложила наладить между двумя странами систему уведомлений. Она должна помочь сформировать общее понимание целей и угроз, связанных с развитием искусственного интеллекта.

Бессент уточнил, что речь идёт в том числе о возможных инцидентах и угрозах в сфере ИИ, которые затрагивают вопросы национальной безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании Сил искусственного интеллекта. По его словам, новое формирование построят по аналогии с Космическими силами. Республиканец также заявил, что США опережают Китай и другие страны в сфере ИИ и намерены сохранить это преимущество.