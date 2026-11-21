Европейские страны предпочитают избегать прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным, хотя переговоры остаются единственным способом завершить конфликт на Украине. Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Newsmax.

По словам главы американского Минфина, нежелание европейских политиков разговаривать с Москвой лишь мешает поиску дипломатического решения. Сам конфликт Бессент назвал одним из самых страшных на своей памяти.

«Европейцы же хотят забиться в угол и не вступать в диалог с Путиным. Но только через взаимодействие мы сможем разрешить эту ужасную войну», — подчеркнул министр.

Бессент также объяснил подход Дональда Трампа к международной дипломатии. По его словам, американский президент убеждён, что наиболее эффективный способ договариваться — личное общение лидеров. Именно поэтому 19 ноября он встретился с Путиным на полях саммита АТЭС в Китае.