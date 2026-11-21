Бессент заявил, что европейцы хотят «забиться в угол» и не общаться с Путиным
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Европейские страны предпочитают избегать прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным, хотя переговоры остаются единственным способом завершить конфликт на Украине. Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Newsmax.
По словам главы американского Минфина, нежелание европейских политиков разговаривать с Москвой лишь мешает поиску дипломатического решения. Сам конфликт Бессент назвал одним из самых страшных на своей памяти.
«Европейцы же хотят забиться в угол и не вступать в диалог с Путиным. Но только через взаимодействие мы сможем разрешить эту ужасную войну», — подчеркнул министр.
Бессент также объяснил подход Дональда Трампа к международной дипломатии. По его словам, американский президент убеждён, что наиболее эффективный способ договариваться — личное общение лидеров. Именно поэтому 19 ноября он встретился с Путиным на полях саммита АТЭС в Китае.
Ранее Life.ru сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров самостоятельно начать диалог с Путиным. Финский политик счёл безответственным перекладывание переговоров с Россией на Вашингтон. По его мнению, Европа слишком долго избегала прямых контактов с Москвой и теперь рискует оказаться в стороне от обсуждения собственного будущего.