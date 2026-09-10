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Регион
Опубликовано 10 сентября, 04:08

Бессент заявил, что Трамп отказывается спать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американский президент Дональд Трамп практически не спит. Об этом он сказал на съезде Республиканской партии в Далласе.

По словам главы Минфина, нынешний президент резко отличается в этом отношении от своего предшественника Джо Байдена. Бессент сравнил их работоспособность, отметив, что Трамп, в отличие от Байдена, «отказывается спать». Таким образом Бессент подчеркнул высокую интенсивность работы республиканца на посту президента. Сам глава Белого дома в рамках съезда выступил с почти двухчасовой речью.

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Ранее Дональд Трамп на съезде заявил, что каждый совершеннолетний гражданин Соединённых Штатов получит по 5 тысяч долларов в случае, если Республиканская партия одержит победу на промежуточных выборах, тем самым сохранив контроль над обеими палатами Конгресса. Президент предложил назвать такие выплаты «дивидендами Трампа». Других подробностей о механизме финансирования или порядке перечисления денег нет.

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Тимур Хингеев
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