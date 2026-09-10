Бессент заявил, что Трамп отказывается спать

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американский президент Дональд Трамп практически не спит. Об этом он сказал на съезде Республиканской партии в Далласе.

По словам главы Минфина, нынешний президент резко отличается в этом отношении от своего предшественника Джо Байдена. Бессент сравнил их работоспособность, отметив, что Трамп, в отличие от Байдена, «отказывается спать». Таким образом Бессент подчеркнул высокую интенсивность работы республиканца на посту президента. Сам глава Белого дома в рамках съезда выступил с почти двухчасовой речью.

Ранее Дональд Трамп на съезде заявил, что каждый совершеннолетний гражданин Соединённых Штатов получит по 5 тысяч долларов в случае, если Республиканская партия одержит победу на промежуточных выборах, тем самым сохранив контроль над обеими палатами Конгресса. Президент предложил назвать такие выплаты «дивидендами Трампа». Других подробностей о механизме финансирования или порядке перечисления денег нет.