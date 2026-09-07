Золотистый блонд в прошлом: Стилист оценил эксперимент Трампа с цветом волос

Президент США Дональд Трамп заметно изменил привычный образ: вместо золотистого блонда его волосы приобрели более глубокий тёмно-русый оттенок, а укладка стала иной. Стилист Владимир Дубинин в разговоре с Life.ru назвал трансформацию удачной — по его мнению, новый образ визуально омолодил американского лидера.

Первое, что бросилось в глаза, — это, безусловно, новый цвет волос президента. Перемену сложно не заметить: привычный золотистый блонд уступил место более глубокому, тёмно-русому оттенку. Такие перемены осенью можно ждать от такого типа людей, как Трамп — импульсивных. Именно такие вспыльчивые люди кардинально меняют внешность осенью. Владимир Дубинин Стилист

Стилист признаётся, что видеть Трампа с таким тоном волос для многих, включая его самого, довольно непривычно. Однако, на его взгляд, этот шаг однозначно пошёл президенту на пользу — он выглядит и свежее, и заметно моложе. Судя по всему, стилист президента сделал правильный выбор, и решение было очень удачным.

Как известно, Дональд Трамп редко меняет свой образ и обычно верен классическим решениям. Но, видимо, пришло время для лёгкой трансформации. Причём речь идёт не только о цвете, но и о самой укладке: волосы, зачёсанные назад, придают облику новую динамику.

«Лично я полностью поддерживаю данный выбор. Президент много работает над тем, чтобы всегда выглядеть достойно, и его внимание к деталям собственного имиджа вызывает у меня только уважение. Думаю, такая смена имиджа — отличный пример того, как даже небольшой нюанс способен освежить весь облик», — подытожил эксперт.

Новая причёска Дональда Трампа вызвала обсуждение в Сети после его появления в Морристауне, где он направился в свой гольф-клуб в Бедминстере. Волосы президента США выглядели заметно темнее привычного, а пробор оказался уложен на другую сторону, что породило обилие шуток.