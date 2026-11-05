Вашингтон намерен продолжить санкционное давление на Тегеран и не собирается ограничиваться только непосредственными участниками иранской нефтяной отрасли. Под удар американских ограничений могут попасть любые компании и физические лица, которые помогают Исламской Республике обходить действующие запреты и получать доходы от продажи нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, комментируя новые санкционные меры.

Глава американского Минфина подчеркнул, что ведомство намерено выявлять и преследовать всех, кто оказывает поддержку Ирану, независимо от географического положения и сферы деятельности. Речь идёт о посредниках, транспортных компаниях и других структурах, которые помогают Тегерану обходить ограничения на суше, море и в воздухе.

«Мы продолжим вводить санкции против тех, кто поддерживает Иран, независимо от того, где они находятся и чем занимаются», — заявил Бессент.

Очередной пакет ограничений затронул сеть индийского предпринимателя Сунила Кумара Шармы и его супруги Джасприт Прити Шахид. По версии американского Минфина, связанные с ними структуры оформляли поддельные судовые документы и предоставляли фиктивные флаги танкерам, перевозившим иранскую нефть. Благодаря таким схемам суда могли обходить международные ограничения, в том числе при транспортировке топлива в интересах иранских военных.

Под санкции также попала зарегистрированная в Турции компания Fugo Ground Services. Американские власти обвиняют её в обслуживании авиационного сектора Ирана и содействии его работе. В Вашингтоне считают, что подобные посредники помогают Тегерану сохранять экономические возможности даже в условиях санкционного давления.

Бессент дал понять, что нынешние ограничения не станут последними. Минфин США намерен продолжить выявлять организации и частных лиц, которые обеспечивают поступление иранских нефтяных доходов и поддерживают работу авиационной отрасли страны.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп объяснил, почему Вашингтон не намерен применять ядерное оружие против Ирана. Американский лидер заявил, что считает подобный шаг ненужным, поскольку американские военные уже нанесли Исламской Республике серьёзный ущерб. По словам Трампа, страна выведена из строя примерно на 90%, поэтому прибегать к ядерному арсеналу США не требуется.