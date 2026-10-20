Попытки Евросоюза ограничить влияние России и Китая в Арктике вызвали резкую реакцию российских дипломатов. Посольство РФ в Великобритании обвинило Брюссель в неоколониальном подходе после заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о необходимости не допустить контроля Москвы и Пекина над Северным морским путём.

Поводом стало интервью Каллас британской газете The Times. В нём она призвала западные страны активнее сотрудничать в Арктике, чтобы стратегически важный маршрут между Европой и Азией оставался доступным для международного судоходства.

В российском диппредставительстве такую позицию расценили как попытку сдержать развитие других государств. По мнению дипломатов, Евросоюз вместо международного сотрудничества стремится ограничивать экономические возможности своих конкурентов.

«Интервью [главы дипломатической службы Евросоюза] Каи Каллас газете The Times обнажает неоколониальный менталитет ЕС: вместо того чтобы содействовать сотрудничеству в Арктике, Брюссель, движимый бессильной яростью, стремится сдерживать другие страны и лишать их возможностей для развития», — заявили в посольстве.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас уже призывала Евросоюз активнее действовать в Арктике на фоне расширения присутствия России и Китая. В сентябре она заявила, что безопасность северного региона напрямую связана с европейской безопасностью, и анонсировала обновление стратегии ЕС. По её словам, Москва наращивает военную активность в высоких широтах, а Пекин проявляет всё больший интерес к региону.