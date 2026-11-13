Российские артиллеристы под Дружковкой оперативно обнаруживают огневые позиции ВСУ и наносят ответные удары, срывая попытки противника вести контрбатарейную борьбу. Об этом рассказал заместитель командира артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Байкал на видео, предоставленном Минобороны России.

По словам военнослужащего, украинская артиллерия пытается поражать российские расчёты, однако после открытия огня её позиции быстро обнаруживают. Полученные координаты позволяют нанести ответный удар по выявленным целям.

«Могу сказать, что безуспешно», — Байкал оценил попытки ВСУ вести контрбатарейную борьбу.

Замкомандира также уточнил, что для поражения украинских позиций российские подразделения используют 152-миллиметровые гаубицы «Мста» и 122-миллиметровые орудия Д-74. По его словам, артиллерийские удары нарушают снабжение противника и негативно влияют на моральное состояние личного состава.

Ранее Life.ru рассказывал об уничтожении пунктов управления беспилотниками ВСУ под Дружковкой. По информации военкора Евгения Поддубного, украинские военные размещают их в подвалах частных домов, блиндажах, лесополосах и заброшенных промышленных зданиях. Российские разведчики выявляют такие объекты по антеннам, площадкам запуска дронов и перемещению личного состава, после чего по целям работают артиллеристы и операторы БПЛА.