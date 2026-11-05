Новые биометрические паспорта Армении, из оформления которых исчезло изображение горы Арарат, приблизят республику к безвизовому режиму с Евросоюзом. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, подчеркнув, что внедрение документов нового образца стало ещё одним шагом в сближении Еревана и Брюсселя.

«С помощью ЕС армяне теперь смогут получать новые биометрические паспорта, которые сделают пограничный контроль быстрее, а поездки — проще», — написала Кос в соцсети X.

Еврокомиссар добавила, что граждане Армении стали «на один шаг ближе» к безвизовым поездкам в Евросоюз. При этом введение новых паспортов само по себе не отменяет визовые требования: для этого Еревану предстоит выполнить согласованные с Брюсселем условия.

Торжественная церемония запуска новой биометрической системы прошла в Ереване 31 октября. Первые паспорта вручили премьер-министру Николу Пашиняну, председателю парламента Рубену Рубиняну и другим участникам мероприятия. Выдача документов нового образца началась с 1 ноября.

Однако оформление паспортов вызвало споры в армянском обществе. На одной из страниц изображён монастырь Хор Вирап, знаменитый видом на гору Арарат. Художники выбрали такой ракурс, при котором сама гора в изображение не попала — вместо неё на горизонте видны другие возвышенности.

Арарат расположен на территории современной Турции, но занимает особое место в армянской культуре и национальной символике. Оппозиционный депутат Гегам Манукян раскритиковал новый дизайн, заявив, что власти исключили из документа образ, с которым выросли целые поколения армян.

Правительство Пашиняна, в свою очередь, делает акцент на современных государственных границах и международных стандартах удостоверений личности. Власти рассчитывают, что новая биометрическая система повысит защищённость документов, ускорит пограничные проверки и поможет продвинуть переговоры с Евросоюзом об отмене виз.