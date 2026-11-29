Застройщик может получить деньги с эскроу-счёта раньше, чем покупатель получит ключи от квартиры, предупредил адвокат Андрей Мисаров. По его словам, даже при благоприятном сценарии между вводом дома в эксплуатацию и передачей жилья на практике проходит от трёх месяцев до полугода.

При покупке квартиры по договору долевого участия деньги хранятся в банке. После ввода дома в эксплуатацию банк перечисляет их застройщику. К этому моменту у компании ещё могут оставаться работы, без которых квартиру нельзя передать покупателю, пояснил юрист в беседе с «Газетой.ru».

Если застройщик перестанет выполнять обязательства, пока деньги ещё на эскроу-счёте, дольщик вправе вернуть внесённую сумму независимо от процедуры банкротства компании. Банк не начисляет проценты на остаток. Расходы покупателя на уплату процентов по ипотеке такой возврат тоже не покрывает.

Отдельный риск связан с банкротством самого банка. Агентство по страхованию вкладов возмещает до 10 млн рублей. Если на эскроу-счёте лежит больше, на сумму сверх этого лимита страховка не распространяется. Перед подписанием договора важно проверить застройщика и банк, который финансирует стройку.

В самом договоре стоит посмотреть, сколько времени отведено на передачу квартиры после сдачи дома и что предусмотрено на случай, если компания пропустит этот срок, заключил эксперт.