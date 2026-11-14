Риелтор не вправе требовать с потенциального покупателя деньги только за то, что показал ему квартиру. Обязанность оплачивать услуги посредника возникает при наличии соответствующей договорённости. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат, руководитель юридического центра «ТЕРСКИХ» Виктор Терских.

По словам специалиста, если агент действует по доверенности собственника и представляет его интересы, расходы на риелторские услуги обычно несёт продавец. Сама доверенность позволяет посреднику проводить показы, размещать объявления и вести переговоры, однако не создаёт обязательств между ним и покупателем.

«Требование денег с покупателя в такой ситуации юридически не обосновано. Риелторское вознаграждение регулируется нормами о возмездном оказании услуг (ст. 779 ГК РФ), но чтобы эти нормы работали в пользу риелтора, нужен договор, стороной которого выступает именно покупатель», — подчеркнул Терских.

Особую осторожность адвокат посоветовал проявлять при подписании документов перед осмотром недвижимости. Под безобидными названиями «акт просмотра», «заявка» или «договор информационных услуг» могут скрываться обязательства по выплате комиссии, штрафы за прямую сделку с собственником и другие финансовые условия.

Поэтому перед подписанием необходимо внимательно проверить, какие именно услуги обязуется оказать агент, сколько они стоят и при каких обстоятельствах возникает обязанность заплатить. Даже документ, который посредник называет простой формальностью, может иметь юридические последствия.

Если после просмотра квартиры риелтор неожиданно потребовал деньги, Терских рекомендует не торопиться с переводом. Сначала следует попросить документ, на основании которого выставлен счёт, и проверить наличие договорных обязательств.

Если покупатель не заказывал платных услуг и не соглашался на их оплату, одного факта осмотра жилья недостаточно для возникновения долга. В случае необоснованного получения денег можно потребовать их возврата, в том числе ссылаясь на статью 1102 Гражданского кодекса РФ о неосновательном обогащении. При этом обстоятельства договорённости и основания платежа оцениваются индивидуально.

Адвокат также посоветовал сохранять объявления, переписку с агентом, подписанные документы и подтверждения переводов. Эти материалы помогут защитить свои интересы при возникновении спора.

Ранее Life.ru сообщал о предложении возвращать деньги за услуги риелторов при недействительных сделках с недвижимостью. МВД, ФСБ и Генпрокуратура выступили с инициативой разработать механизм возврата риелторского вознаграждения, если суд признает сделку недействительной. Предложение обсуждалось в рамках мер по борьбе с мошенничеством, однако окончательного решения по нему на тот момент не приняли.