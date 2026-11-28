Швейцарской оборонной промышленности необходимо расширение экспорта вооружений для сохранения производственных мощностей и рабочих мест. Об этом в преддверии общенационального референдума заявил РИА «Новости» депутат парламента от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор.

По словам парламентария, потребности национальной армии слишком малы, чтобы обеспечить полноценную загрузку предприятий военно-промышленного комплекса. Отрасль напрямую зависит от заказов иностранных покупателей.

«Поэтому возможность экспорта для этой отрасли жизненно важна», — подчеркнул Аддор.

По оценке депутата, от возможности поставлять вооружения за рубеж зависит сохранение 15 тысяч рабочих мест непосредственно в оборонной промышленности и ещё 145 тысяч — в смежных отраслях. Кроме того, парламентарий отметил вклад ВПК в развитие профессионального образования и технологий гражданского назначения.

На референдуме 29 ноября гражданам Швейцарии предстоит решить судьбу поправок к закону о военных материалах, одобренных парламентом в декабре 2025 года. Изменения предусматривают смягчение экспортных ограничений в отношении 36 государств-партнёров, включая страны Евросоюза, США, Канаду и Японию.

Вместе с тем, согласно разъяснениям Государственного секретариата экономики Швейцарии, требования законодательства о нейтралитете сохранятся. Прямые поставки вооружений Украине по-прежнему будут запрещены. Противники реформы опасаются ослабления контроля над дальнейшим использованием экспортируемой военной продукции.

Напомним, 26 ноября в российском посольстве в Берне выразили обеспокоенность сближением Швейцарии со странами НАТО. При этом дипломаты подчеркнули, что Москва не намерена вмешиваться в предстоящее голосование. В дипмиссии указали на суверенное право граждан конфедерации самостоятельно определять законодательную политику страны.