Без экспорта не выжить: В Швейцарии объяснили необходимость расширения торговли оружием
Депутат Аддор назвал расширение экспорта оружия условием выживания ВПК Швейцарии
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Швейцарской оборонной промышленности необходимо расширение экспорта вооружений для сохранения производственных мощностей и рабочих мест. Об этом в преддверии общенационального референдума заявил РИА «Новости» депутат парламента от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор.
По словам парламентария, потребности национальной армии слишком малы, чтобы обеспечить полноценную загрузку предприятий военно-промышленного комплекса. Отрасль напрямую зависит от заказов иностранных покупателей.
«Поэтому возможность экспорта для этой отрасли жизненно важна», — подчеркнул Аддор.
По оценке депутата, от возможности поставлять вооружения за рубеж зависит сохранение 15 тысяч рабочих мест непосредственно в оборонной промышленности и ещё 145 тысяч — в смежных отраслях. Кроме того, парламентарий отметил вклад ВПК в развитие профессионального образования и технологий гражданского назначения.
На референдуме 29 ноября гражданам Швейцарии предстоит решить судьбу поправок к закону о военных материалах, одобренных парламентом в декабре 2025 года. Изменения предусматривают смягчение экспортных ограничений в отношении 36 государств-партнёров, включая страны Евросоюза, США, Канаду и Японию.
Вместе с тем, согласно разъяснениям Государственного секретариата экономики Швейцарии, требования законодательства о нейтралитете сохранятся. Прямые поставки вооружений Украине по-прежнему будут запрещены. Противники реформы опасаются ослабления контроля над дальнейшим использованием экспортируемой военной продукции.
Напомним, 26 ноября в российском посольстве в Берне выразили обеспокоенность сближением Швейцарии со странами НАТО. При этом дипломаты подчеркнули, что Москва не намерена вмешиваться в предстоящее голосование. В дипмиссии указали на суверенное право граждан конфедерации самостоятельно определять законодательную политику страны.
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