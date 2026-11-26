В российском посольстве в Швейцарии выразили обеспокоенность сближением Берна со странами НАТО на фоне предстоящего референдума об ослаблении ограничений на экспорт вооружений. Голосование по поправкам к закону о военных материалах состоится 29 ноября. Об этом сообщили РИА «Новости» в российской дипломатической миссии.

«Нас не может не тревожить тот факт, что в конфедерации усиливаются тенденции на сближение со странами Североатлантического альянса, спонсирующими преступный киевский режим и оказывающими ему военную помощь и поддержку», — заявили в посольстве.

При этом российские дипломаты подчеркнули, что Москва не намерена вмешиваться в предстоящее голосование. Отвечая на вопрос о возможных последствиях принятия поправок, в дипмиссии указали, что решение должны принимать сами граждане Швейцарии.

«Российская Федерация не вмешивается во внутренние дела иностранных государств и в их кампании по выборам и голосованиям на референдумах по тем или иным вопросам. Швейцария является суверенным государством, а её граждане вправе принимать любые решения относительно принимаемых в стране законов и поправок к ним», — отметили представители посольства.