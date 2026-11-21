В Швейцарии пройдёт референдум о поправках к закону о военных материалах, дата его проведения — 29 ноября. Парламент уже одобрил изменения, но противники добились вынесения вопроса на общенациональное голосование. Об этом пишет Bloomberg.

По опубликованному 18 ноября опросу SRG, поправки поддерживают 49% респондентов, против выступают 46%. Допустимая погрешность исследования — 2,8 процентного пункта, поэтому исход голосования остаётся неопределённым.

Поправки расширят возможности поставлять вооружие и военную технику партнёрам, участвующим в вооружённых конфликтах, если это не противоречит нейтралитету и интересам безопасности Швейцарии. В отдельных случаях покупателям даже не придётся предоставлять гарантию, что они не передадут оружие третьим странам без согласия Берна.

Противники изменений опасаются, что Швейцария утратит контроль над дальнейшей судьбой экспортируемого оружия. При этом поправки якобы не откроют путь к прямым поставкам вооружений Украине: официальные разъяснения указывают, что принцип нейтралитета по-прежнему запрещает поставки стороне конфликта, если они могут дать ей военное преимущество. При этом страна может разрешить экспорт оружия в 36 стран.

Ранее Life.ru писал, что около 40 тысяч человек вышли на молодёжные акции протеста против увеличения военных расходов в Швейцарии. Демонстранты потребовали направлять больше государственных средств на образование, здравоохранение и социальную поддержку вместо перевооружения.