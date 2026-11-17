Швейцария готова предоставить площадку для нового раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Йонас Монтани в беседе с ТАСС.

«Федеральный департамент иностранных дел также готов содействовать диалогу и организовывать встречи в Швейцарии», — сказал дипломат.

По словам Монтани, Берн поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на достижение прочного мира. Швейцарские власти сохраняют контакты со всеми сторонами и регулярно предлагают посреднические услуги.

Заявление прозвучало после публикации итальянской газеты La Repubblica о намерении Евросоюза перенести следующий раунд переговоров на европейскую территорию. Среди возможных площадок рассматриваются Женева, Норвегия и европейская часть Турции.

Предыдущие трёхсторонние консультации России, США и Украины состоялись 10–11 ноября в Абу-Даби. Место проведения следующей встречи пока не определено.

Ранее Life.ru сообщал о предложении европейских лидеров перенести переговоры по Украине из ОАЭ в Европу. По информации La Repubblica, страны ЕС рассчитывают таким образом активнее участвовать в дипломатическом процессе и содействовать американским посредникам.

Напомним, Швейцария уже становилась площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так, 17–18 февраля 2026 года в Женеве прошёл третий раунд трёхсторонних консультаций России, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров, американскую сторону представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Стороны обсуждали вопросы прекращения огня, территориальные разногласия и гуманитарные проблемы, однако существенного прорыва добиться не удалось. Мединский назвал переговоры тяжёлыми, но деловыми.