Шутка помощника президента России Владимира Мединского о европейских представителях на переговорах в Абу-Даби стала для них публичным унижением. К такому выводу пришли журналисты китайского портала Sohu, оценившие положение делегации ЕС во время трёхсторонних консультаций Москвы, Вашингтона и Киева.

«Если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы», — заявил Мединский по итогам переговоров 10–11 ноября.

По информации китайского издания, замечание главы российской делегации вызвало смех в зале, причём улыбок не скрывали даже некоторые западные представители. Авторы публикации сочли этот эпизод показательным для положения Европы в переговорном процессе.

Мединский объяснил свою реакцию тем, что не понимает, в каком качестве европейские дипломаты находятся в Абу-Даби. По его словам, Москва не получала от них конкретных предложений по урегулированию украинского конфликта и не проводила с ними отдельных встреч.

Не менее иронично о европейских партнёрах высказался спецпредставитель президента США Джаред Кушнер. Он заметил, что согласование единой кандидатуры переговорщика стало бы для Европы большим достижением, чем получение согласия России на её участие в консультациях.

В Sohu расценили слова американского представителя как свидетельство внутренних разногласий в ЕС. При этом Кушнер выступил за подключение европейских стран к дальнейшему обсуждению мирного урегулирования и будущей системы безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что Джаред Кушнер намерен обсудить с Владимиром Путиным подключение Европы к переговорам по Украине. Американский представитель отмечал, что европейским странам необходимо выработать общую позицию и определиться с единым переговорщиком.