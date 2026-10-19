Без экзаменов и лишних расходов: МВД предложило упростить замену водительских прав в новых регионах

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей смогут обменивать водительские удостоверения на российские без сдачи экзаменов и уплаты государственной пошлины. Соответствующий проект указа президента подготовило МВД России, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с положениями проекта указа обмен имеющихся у граждан указанных территорий водительских удостоверений на российские водительские удостоверения будет производиться в упрощённом порядке — без проведения соответствующих экзаменов и уплаты государственной пошлины», — пояснили в министерстве.

Новый порядок предлагается распространить на граждан, проживающих или ранее проживавших на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В МВД подчеркнули, что инициатива направлена на обеспечение их права управлять транспортными средствами без дополнительных административных и финансовых препятствий.

В настоящее время документ проходит общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Это означает, что предложенный порядок пока не вступил в силу. Окончательное решение будет принято после завершения необходимых процедур и подписания президентского указа.

Ранее для жителей четырёх регионов уже действовал особый порядок оформления водительских удостоверений. Постановление правительства позволяло обменивать документы без экзаменов, медицинского освидетельствования и госпошлины. Такой механизм был предусмотрен на переходный период до 1 января 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал, что МВД разъяснило правила замены водительских удостоверений с автоматически продлённым сроком действия. В ведомстве уточняли, что повторно сдавать экзамены при обычной замене российских прав не требуется, однако водителю необходимо предоставить медицинское заключение. При этом удостоверения, срок которых истёк в 2023 году и был автоматически продлён, подлежат замене в 2026-м.