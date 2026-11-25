Без экзаменов — только победители: Госдума пересмотрела льготы для олимпиадников
Госдума изменила правила поступления в вузы для олимпиадников
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Госдума приняла закон, который меняет условия поступления в российские вузы для победителей и призёров школьных олимпиад. Теперь рассчитывать на зачисление без вступительных испытаний смогут только обладатели первого места, а для призёров предусмотрена другая льгота — максимальный балл ЕГЭ по профильному предмету.
Таким образом, участники олимпиад, занявшие вторые и третьи места, лишатся возможности поступать в университеты без экзаменов наравне с победителями. При этом их достижения по-прежнему будут давать преимущество при поступлении.
Согласно новым правилам, победители смогут претендовать на зачисление без вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета, соответствующие профилю олимпиады. Призёров будут приравнивать к абитуриентам, набравшим 100 баллов ЕГЭ по соответствующему предмету, либо к успешно прошедшим профильные дополнительные вступительные испытания.
Особые права будут действовать в течение четырёх лет после года проведения олимпиады. При этом для победителей и призёров соревнований, состоявшихся до окончания 2025/26 учебного года включительно, сохранят прежние условия поступления на тот же срок.
Глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых ранее объяснила необходимость изменений стремлением сделать конкурс при поступлении более справедливым для выпускников, которые показывают высокие результаты на ЕГЭ. Пересмотр льгот последовал за приёмной кампанией 2026 года, когда на отдельных направлениях российских университетов победители и призёры олимпиад заняли все бюджетные места ещё до основного конкурса. Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщал о сокращении перечня олимпиад, дающих преимущества при поступлении, с 83 до 60.