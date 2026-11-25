Госдума приняла закон, который меняет условия поступления в российские вузы для победителей и призёров школьных олимпиад. Теперь рассчитывать на зачисление без вступительных испытаний смогут только обладатели первого места, а для призёров предусмотрена другая льгота — максимальный балл ЕГЭ по профильному предмету.

Таким образом, участники олимпиад, занявшие вторые и третьи места, лишатся возможности поступать в университеты без экзаменов наравне с победителями. При этом их достижения по-прежнему будут давать преимущество при поступлении.

Согласно новым правилам, победители смогут претендовать на зачисление без вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета, соответствующие профилю олимпиады. Призёров будут приравнивать к абитуриентам, набравшим 100 баллов ЕГЭ по соответствующему предмету, либо к успешно прошедшим профильные дополнительные вступительные испытания.

Особые права будут действовать в течение четырёх лет после года проведения олимпиады. При этом для победителей и призёров соревнований, состоявшихся до окончания 2025/26 учебного года включительно, сохранят прежние условия поступления на тот же срок.