В России могут изменить правила поступления в университеты для победителей и призёров школьных олимпиад. Право на зачисление без вступительных испытаний хотят оставить только участникам, занявшим первое место, а призёрам предоставлять 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. О подготовленных изменениях рассказала председатель Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.

По словам депутата, соответствующие поправки подготовили два думских комитета — по просвещению и по науке и высшему образованию. Вопрос планируется рассмотреть на пленарном заседании 25 ноября.

Белых — об изменениях в правилах приёма победителей школьных олимпиад. Видео © Life.ru

«Приём без вступительных экзаменов возможен только для победителей олимпиад. Если эта поправка проходит, то с 2026–2027 года это будут только победители олимпиад», — пояснила Белых.

Призёры при этом не лишатся всех преимуществ. Их результат смогут приравнять к 100 баллам ЕГЭ по тому предмету, по которому школьник участвовал в олимпиаде. Однако это не означает автоматического поступления: абитуриенту придётся участвовать в общем конкурсе, а конкретные условия применения льгот будут определять сами университеты.

Ещё одно предлагаемое изменение касается возраста участников. Для получения соответствующих преимуществ планируют учитывать результаты олимпиад, достигнутые только в 10-м и 11-м классах. Таким образом, победа или призовое место в более раннем возрасте не даст права воспользоваться этими льготами при поступлении по новым правилам.

Отдельно Белых обратила внимание на переходный период. Школьники, которые участвовали в олимпиадах в 2025–2026 учебном году, должны сохранить прежние условия: результаты будут действовать в течение четырёх лет. Новые требования, если их примут, распространятся на учащихся 10-х и 11-х классов в 2026–2027 учебном году.

Депутат также подчеркнула, что для олимпиад будет сформирован отдельный перечень. Родителям и школьникам рекомендовали внимательно изучать правила конкретных университетов: именно вузы определяют, победа в каких соревнованиях и по каким предметам даёт право на поступление без вступительных испытаний или дополнительные преимущества.