Победителям — вуз без ЕГЭ, призёрам — 100 баллов: В Госдуме меняют правила для олимпиадников
Депутат Белых: Только победители олимпиад смогут поступать в вузы без экзаменов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В России могут изменить правила поступления в университеты для победителей и призёров школьных олимпиад. Право на зачисление без вступительных испытаний хотят оставить только участникам, занявшим первое место, а призёрам предоставлять 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. О подготовленных изменениях рассказала председатель Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.
По словам депутата, соответствующие поправки подготовили два думских комитета — по просвещению и по науке и высшему образованию. Вопрос планируется рассмотреть на пленарном заседании 25 ноября.
Белых — об изменениях в правилах приёма победителей школьных олимпиад. Видео © Life.ru
«Приём без вступительных экзаменов возможен только для победителей олимпиад. Если эта поправка проходит, то с 2026–2027 года это будут только победители олимпиад», — пояснила Белых.
Призёры при этом не лишатся всех преимуществ. Их результат смогут приравнять к 100 баллам ЕГЭ по тому предмету, по которому школьник участвовал в олимпиаде. Однако это не означает автоматического поступления: абитуриенту придётся участвовать в общем конкурсе, а конкретные условия применения льгот будут определять сами университеты.
Ещё одно предлагаемое изменение касается возраста участников. Для получения соответствующих преимуществ планируют учитывать результаты олимпиад, достигнутые только в 10-м и 11-м классах. Таким образом, победа или призовое место в более раннем возрасте не даст права воспользоваться этими льготами при поступлении по новым правилам.
Отдельно Белых обратила внимание на переходный период. Школьники, которые участвовали в олимпиадах в 2025–2026 учебном году, должны сохранить прежние условия: результаты будут действовать в течение четырёх лет. Новые требования, если их примут, распространятся на учащихся 10-х и 11-х классов в 2026–2027 учебном году.
Депутат также подчеркнула, что для олимпиад будет сформирован отдельный перечень. Родителям и школьникам рекомендовали внимательно изучать правила конкретных университетов: именно вузы определяют, победа в каких соревнованиях и по каким предметам даёт право на поступление без вступительных испытаний или дополнительные преимущества.
Ранее Life.ru сообщал о введении профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов с 2027 года. Как пояснил ректор Московского педагогического государственного университета, будущим учителям предстоит сдавать экзамен по предмету, который они планируют преподавать. Например, поступающим на физические направления потребуется ЕГЭ по физике. Прежнего обязательного экзамена по обществознанию для ряда педагогических специальностей будет недостаточно.