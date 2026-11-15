Новые правила поступления на ряд педагогических направлений могут отпугнуть часть абитуриентов, желающих стать учителями. Об этом заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в интервью НСН.

Согласно новому порядку, будущим студентам педагогических направлений предстоит сдавать профильный экзамен по предмету, который они планируют преподавать. Например, поступающим на направление подготовки учителей химии потребуется подтвердить знания по этому предмету.

Володарский считает, что сама идея профильного отбора логична, однако её введение может создать дополнительные препятствия для абитуриентов.

«Это может отпугнуть и так немногочисленное количество людей, которые выбирают педагогические профессии», — предупредил эксперт.

В Минобрнауки объяснили возвращение прежнего принципа необходимостью обеспечить глубокое знание будущими учителями тех дисциплин, которые им предстоит преподавать.

При этом Володарский полагает, что для привлечения молодёжи в педагогические вузы недостаточно менять правила экзаменов. По его мнению, необходимо повышать престиж профессии, в том числе обеспечивать учителям достойную материальную и социальную защиту.