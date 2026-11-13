Поступление на педагогические специальности в 2027 году потребует от абитуриентов более узкой подготовки: будущим учителям придётся сдавать ЕГЭ по дисциплине, которую они намерены преподавать. Об этом РИА «Новости» рассказал ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

Раньше обязательным экзаменом для поступающих на педагогические направления было обществознание. Теперь набор требований изменится: одного этого предмета будет недостаточно, поскольку вузам потребуется оценить знания абитуриентов по их будущей специализации. Так, желающим стать учителями физики необходимо будет сдать профильный ЕГЭ. Такой же подход планируют применять при подготовке преподавателей других школьных дисциплин.

Лубков объяснил нововведение необходимостью усилить предметную подготовку будущих педагогов. По его мнению, профильное испытание поможет отбирать более мотивированных специалистов и повысить уровень преподавания.

Ранее Life.ru писал, что учителям в школах, участвующих в эксперименте с оценками за поведение, придётся объяснять родителям каждый балл, который привёл к итоговой отметке «недопустимое». Педагоги опасаются, что обсуждения займут время, необходимое для подготовки к занятиям. Классным руководителям приходится собирать сведения об учениках не только у других учителей, но и у охранников, уборщиц и работников столовой. Поведение оценивают по десяти показателям: максимум можно набрать 30 баллов. Итогом становится одна из трёх характеристик: «образцовое», «допустимое» или «недопустимое».