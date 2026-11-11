Учителям в школах, участвующих в эксперименте с оценками за поведение, придётся объяснять родителям каждый балл, который привёл к итоговой отметке «недопустимое». Педагоги опасаются, что обсуждения займут время, необходимое для подготовки к занятиям.

По данным сайта MK.ru, классным руководителям приходится собирать сведения об учениках не только у других учителей, но и у охранников, уборщиц и работников столовой. Поведение оценивают по десяти показателям: максимум можно набрать 30 баллов. Итогом становится одна из трёх характеристик: «образцовое», «допустимое» или «недопустимое».

Опрошенные изданием учителя жалуются, что сбор информации и отчётность мешают основной работе. Теперь к этим обязанностям добавляется необходимость обосновывать результат перед семьями школьников.