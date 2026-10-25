Звание ветерана труда и бесплатный поход в музеи: Учителям подготовили новые меры поддержки и защиты

В России разработали законопроект о новых мерах поддержки и защиты учителей. Педагогам предлагают присваивать звание «Ветеран труда» за 25 лет стажа, разрешить бесплатно посещать музеи и предоставить юридическую помощь по профессиональным вопросам, сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что предложенные изменения направлены на укрепление престижа педагогической профессии и повышение авторитета учителей в обществе.

«Новые меры – предложения присваивать звание ветерана труда учителям с 25-летним стажем, ввести бесплатное посещение музеев по удостоверению учителя и защитить педагога от несогласованных съемок – последовательно формируют уважение к труду учителя. Уверен, это будет способствовать укреплению авторитета представителей этой важнейшей профессии», — заявил Кравцов.

Текст законопроекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, право на присвоение звания «Ветеран труда» смогут получить учителя с педагогическим стажем не менее 25 лет. При его подсчёте будут учитывать и периоды работы до вступления закона в силу. Новая мера распространится в том числе на педагогов, которые уже завершили профессиональную деятельность, если они соответствуют установленным требованиям.

Кроме того, законопроект предусматривает право учителей бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи не реже одного раза в месяц. Педагогам также предлагают предоставить бесплатную юридическую помощь по вопросам трудовых прав, социальных гарантий и защиты законных интересов, связанных с профессиональной деятельностью.

Отдельные меры подготовлены для молодых специалистов. Начинающим учителям хотят гарантировать наставничество продолжительностью не менее года. Для всех педагогов предусмотрены постоянное методическое сопровождение, дополнительное профессиональное образование не реже одного раза в три года и расширенный доступ к цифровым образовательным ресурсам. Законопроект разработан в развитие ранее подписанного президентом Владимиром Путиным указа об особом статусе учителя.

Ранее Life.ru сообщал, что в России планируют ввести единые удостоверения учителей, которые будут оформлять бесплатно и без подачи заявления. Документ предложено выпускать в электронном и бумажном форматах, а его цифровую версию размещать на портале «Госуслуги». Удостоверение позволит педагогам подтверждать профессиональный статус и пользоваться предусмотренными льготами. Пока соответствующий проект постановления правительства находится на стадии рассмотрения.