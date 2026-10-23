В России введут единое удостоверение педагога: Учителям больше не придётся подавать заявления

В России планируют бесплатно оформлять единые удостоверения учителя без подачи заявления — на основании сведений, предоставленных работодателем. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, представив проект постановления о новом документе для педагогов.

Удостоверение будет существовать в двух формах — электронной и физической. Обе версии получат единый уникальный номер и статус, позволяющий подтвердить принадлежность владельца к педагогической профессии.

Электронный документ планируется отображать на портале «Госуслуги». Кроме того, с согласия учителя он будет доступен в многофункциональном сервисе обмена информацией. Проверить действительность удостоверения можно будет с помощью QR-кода.

При желании педагог сможет получить и физический документ. На выбор предложат пластиковую карточку или книжку единого образца. Оформление также будет бесплатным.

Согласно проекту, основанием для выдачи удостоверения станет заключение трудового договора. Работодатель должен будет передать необходимые сведения в региональную информационную систему образования не позднее следующего рабочего дня после начала работы учителя.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что единое удостоверение позволит педагогам подтверждать свой статус при взаимодействии с государственными органами, получении льгот и участии в профессиональных мероприятиях.

Инициатива разработана во исполнение указа президента Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки учителей. Пока документ находится на стадии проекта постановления правительства, поэтому предложенный порядок ещё предстоит утвердить.