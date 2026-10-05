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Опубликовано 5 октября, 19:46

«Самое главное — воспитание»: Путин рассказал учителям, на чём строится отношение к жизни

Путин: Воспитание — основа знаний и отношения к стране и семье

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин назвал воспитание подрастающего поколения основой, на которой строятся знания и отношение человека к стране, семье и жизни. Высказывание прозвучало после торжественной церемонии награждения педагогов в Кремле. Политик неформально пообщался с учителями за бокалом шампанского.

Путин высказался о воспитании. Видео © Max / Кремль. Новости

«Научить можно, это просто одна из ступеней, но самое главное — это воспитание», — сказал президент. По его словам, именно на этой базе формируется отношение к окружающему миру, родителям, близким и собственным детям.

Путин сказал об этом, вспоминая свою беседу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом об образовании и воспитании. Глава государства поздравил собеседников с профессиональным праздником.

«Такого Дня учителя не было ни у кого из нас, это точно!» — признались награждённые педагоги.

«В Россию можно только верить»: Путин вспомнил Тютчева, говоря о роли учителей
«В Россию можно только верить»: Путин вспомнил Тютчева, говоря о роли учителей

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин пообещал продолжать поддержку учителей и сохранять преемственность поколений. На церемонии награждения президент говорил о заслуге наставников, которые вкладывают силы, знания и любовь в будущее страны.

Больше новостей о педагогах, школах и воспитании детей — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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