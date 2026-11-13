За 200 дней до ЕГЭ по математике можно пройти весь курс, закрыть пробелы и научиться решать типовые задания без подсказок. По оценке Екатерины Соловьёвой, эксперта Минпросвещения, учителя математики нововоронежской школы № 4, за это время реально прибавить 20–30 первичных баллов. Как рассказала педагог Life.ru, главное условие — заниматься регулярно и возвращаться к заданиям, в которых уже допускали ошибки.

Зачем нужна тетрадь ошибок

Самая частая ошибка — исправить ответ и перейти к следующему заданию. Так проблему не решить: ошибка останется, а вместе с ней сохранится пробел в знаниях, говорит Соловьёва. Она предлагает для выпускников такой алгоритм действий:

Записать, почему не получилось. Не знал тему, ошибся в вычислениях, неверно прочитал условие или увидел в нём то, что ожидал? Просто исправить ответ и перейти к следующей задаче — значит оставить причину ошибки без внимания. Вернуться к теории. За тем, что кажется случайной неточностью, нередко стоит непонимание темы. Стоит найти правило или формулу, которые не удалось применить, и разобрать их заново. Через неделю решить 5–7 однотипных задач. Сделать это самостоятельно, в экзаменационном формате и с соблюдением требований к оформлению. Причины ошибок и выводы удобно записывать в отдельную тетрадь. По совету Соловьёвой, накануне экзамена полезнее перечитать её, чем браться за новые варианты.

Как понять, что тема усвоена

У Соловьёвой три критерия: ученик решает задачу с нуля, без подсказок и за отведённое время; может объяснить ход решения другому человеку; спустя две-три недели снова справляется с задачей на ту же тему.

«Критерий „получилось один раз“ — не критерий, а иллюзия», — подчеркнула педагог.

Как выстроить график и чем могут помочь родители

Лучше заниматься по часу-полтора каждый день, чем пытаться наверстать всё за восемь часов в воскресенье. Важно оставлять время на сон: по словам учителя, недоспавший школьник может хуже написать пробник, даже если хорошо знает материал. За месяц до ЕГЭ стоит постепенно подстроить режим под время экзамена и привыкнуть ложиться и вставать в одни и те же часы.

Родителям Соловьёва советует заменить вопрос «Сколько баллов набрал?» на «Что сегодня удалось разобрать?». Так разговор помогает ребёнку увидеть, что уже получилось и над чем ещё нужно поработать. По словам педагога, справляться с тревогой помогают сон и ощущение, что подготовка под контролем.

Напомним, Рособрнадзор разработал проект расписания государственной итоговой аттестации на 2027 год. Основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнётся 1 июня. В первый день одиннадцатиклассники напишут тесты по выбору: историю, литературу и химию.