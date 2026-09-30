«Без гаданий на кофейной гуще»: В МИД ответили о встрече России, США и Украины

Москва официально сообщит о подготовке новой трёхсторонней встречи России, Украины и США, если такая работа начнётся. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломата спросили, началась ли уже подготовка к очередным переговорам с участием трёх стран. Захарова не стала подтверждать наличие такой работы и призвала не строить предположений о возможной встрече.

«Когда и если подобная встреча будет прорабатываться, о её подготовке вы будете должным образом проинформированы, как это бывает и всегда. Но поддаваться на спекуляции, честно говоря, не хочется. Уж тем более заниматься гаданием на кофейной гуще», — сказала представитель МИД.

Ранее в Кремле заявили о готовности России продолжить трёхсторонний диалог с США и Украиной. Дмитрий Песков отмечал, что Москва сохраняет открытость к переговорам и рассчитывает в обозримой перспективе вновь «собраться на троих». При этом конкретных планов будущей встречи на тот момент не было.

В 2026 году трёхсторонний формат уже использовался трижды. Первые два раунда прошли 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, а третий — 17–18 февраля в Женеве. Life.ru собирал хронику переговорного процесса и ключевые этапы контактов сторон.