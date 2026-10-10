Без голливудских сказок: Российский космонавт назвал самый правдивый фильм о покорении космоса

Фильм «Аполлон-13» режиссёра Рона Ховарда наиболее достоверно показывает космические полёты, а среди отечественных картин особого внимания заслуживает «Укрощение огня». Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал российский космонавт-испытатель Николай Тихонов.

«Самый достоверный фильм — «Аполлон-13», — заявил Тихонов, отвечая на вопрос о реалистичности космического кино.

Американская картина вышла на экраны в 1995 году. В её основе лежат реальные события миссии «Аполлон-13» 1970 года, когда из-за аварии на борту экипажу пришлось отказаться от высадки на Луну и бороться за возвращение на Землю. Главную роль в фильме исполнил Том Хэнкс.

Среди советских фильмов космонавт выделил «Укрощение огня», посвящённое становлению ракетно-космической отрасли СССР. По словам Тихонова, создатели картины допустили некоторые художественные вольности, однако сумели передать масштаб происходивших событий.

«Там есть немножко приукрашенных ситуаций, да, немножко фантазёрства, но в общем и целом очень хороший, мощный фильм», — пояснил космонавт.

Николай Тихонов был зачислен в отряд космонавтов в 2006 году, а спустя три года получил квалификацию космонавта-испытателя. Он проходил подготовку к экспедициям на Международную космическую станцию, в том числе в качестве командира корабля «Союз МС-16».

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