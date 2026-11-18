Девушку, чьи останки более двух тысяч лет пролежали в болоте Северной Ирландии, вероятно, обезглавили. К такому выводу пришли исследователи, пишет BBC News.

Скелет погибшей в болоте девушки. Фото © The Police Service of Northern Ireland

Учёные допускают, что гибель молодой жительницы железного века могла быть связана с древним жертвоприношением. Археолог Ниам Бейкер предположила, что подобные обряды проводились ради хорошего урожая или благоприятной погоды. Однако окончательно установить мотив расправы пока не удалось.

Основанием для выводов специалистов стали повреждения костей в области шеи. Судя по характеру порезов, удар холодным оружием был нанесён со спины. Возраст погибшей оценивается в 15–22 года. Само захоронение обнаружили возле деревни Беллахи ещё в 2023 году, но последующие поиски черепа результатов не дали.

Местные жители уже придумали древней незнакомке имя Айне. Её истории планируют посвятить музейную экспозицию, однако показывать посетителям сами кости не собираются.