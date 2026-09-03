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Опубликовано 3 сентября, 13:12
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Без грима и глянца: Серебренников показал новые фото Пугачёвой из Юрмалы

Серебренников показал новые фото Пугачёвой и 90-летнего Паулса в Латвии

Фото © соцсети Кирилла Серебренникова

Фото © соцсети Кирилла Серебренникова

Режиссёр Кирилл Серебренников опубликовал новые фотографии из Латвии, на которых запечатлены 77-летняя Алла Пугачёва и 90-летний композитор Раймонд Паулс. Снимками он поделился 3 сентября, подводя итоги поездки в Ригу и Юрмалу.

На одном из кадров Пугачёва позирует вместе с Серебренниковым и пианистом Даниилом Орловым. Певица появилась перед камерой в повседневном образе и без заметного макияжа. Орлов ранее работал с режиссёром в фильме «Жена Чайковского», где исполнил роль Альбрехта.

Отдельно Серебренников показал встречу с Раймондом Паулсом. На опубликованных фотографиях латвийский композитор сидит за столом, а режиссёр демонстрирует ему что-то на экране компьютера.

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«Латвия — Рига, Юрмала и люди, которых я люблю, которых я боготворю, одного дня с которыми достаточно, чтобы зарядиться энергией на целый год», — написал Серебренников.

Режиссёр давно знаком с Пугачёвой. В 2019 году он поставил в московском «Гоголь-центре» спектакль-концерт «Наша Алла», приуроченный к 70-летию певицы. А в 2022 году Пугачёва посещала в Риге премьеру его картины «Жена Чайковского».

С Паулсом артистку связывает многолетняя творческая история: композитор написал музыку к ряду её самых известных песен, в том числе к «Миллиону алых роз». Ранее Life.ru рассказывал, какую роль произведения Паулса сыграли в карьере Пугачёвой.

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Марина Фещенко
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