Финляндию, Норвегию, Чехию и Канаду необходимо лишить права проводить крупные международные соревнования из-за ограничений в отношении российских спортсменов. С таким предложением в беседе с «Известиями» выступил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

По мнению министра, страны, которые отказывают россиянам в визах и препятствуют их участию в турнирах, должны столкнуться с жёсткими санкциями со стороны международных спортивных организаций. Подобную политику он считает противоречащей олимпийским ценностям.

В частности, Дегтярёв предложил забрать у Финляндии молодёжный чемпионат мира по хоккею 2028 года. Норвегия, по его мнению, должна лишиться ряда лыжных соревнований, а Чехия — женского мирового первенства по хоккею.

Отдельно министр высказался о Канаде. Он считает необходимым отменить или перенести запланированные там молодёжный и женский чемпионаты мира по хоккею.

«По всем странам решения должны быть жёсткие. ...Такие санкции должны быть применены к этим странам», — подчеркнул Дегтярёв.

Поводом для подобных предложений стали новые ограничения на въезд российских атлетов. Финляндия объявила об ужесточении визовых правил с 16 ноября, а Норвегия также намерена ограничить участие россиян в соревнованиях на своей территории. При этом решений о лишении этих стран турниров пока не принято.