Без хоккея и лыжных стартов: Дегтярёв предложил наказать четыре страны за ограничения против россиян
Дегтярёв призвал лишить Финляндию, Норвегию и Чехию крупных турниров
Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Финляндию, Норвегию, Чехию и Канаду необходимо лишить права проводить крупные международные соревнования из-за ограничений в отношении российских спортсменов. С таким предложением в беседе с «Известиями» выступил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.
По мнению министра, страны, которые отказывают россиянам в визах и препятствуют их участию в турнирах, должны столкнуться с жёсткими санкциями со стороны международных спортивных организаций. Подобную политику он считает противоречащей олимпийским ценностям.
В частности, Дегтярёв предложил забрать у Финляндии молодёжный чемпионат мира по хоккею 2028 года. Норвегия, по его мнению, должна лишиться ряда лыжных соревнований, а Чехия — женского мирового первенства по хоккею.
Отдельно министр высказался о Канаде. Он считает необходимым отменить или перенести запланированные там молодёжный и женский чемпионаты мира по хоккею.
«По всем странам решения должны быть жёсткие. ...Такие санкции должны быть применены к этим странам», — подчеркнул Дегтярёв.
Поводом для подобных предложений стали новые ограничения на въезд российских атлетов. Финляндия объявила об ужесточении визовых правил с 16 ноября, а Норвегия также намерена ограничить участие россиян в соревнованиях на своей территории. При этом решений о лишении этих стран турниров пока не принято.
Ранее Life.ru сообщал, что Федерация хоккея России потребовала от IIHF обеспечить участие сборной в молодёжном чемпионате мира 2027 года либо перенести соревнования из Канады. Поводом стал отказ канадских властей выдавать визы российским хоккеистам. Турнир запланирован на 26 декабря 2026 года — 5 января 2027 года.