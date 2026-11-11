Федерация хоккея России (ФХР) потребовала от Международной федерации хоккея (IIHF) обеспечить участие российской сборной в молодёжном чемпионате мира 2027 года или перенести турнир из Канады в другую страну. Причиной обращения стал отказ канадских властей выдавать визы российским хоккеистам, сообщает «Матч ТВ».

Официальное письмо направили 10 ноября после того, как российская сторона получила информацию о позиции правительства Канады. ФХР сослалась на регламент IIHF и потребовала создать условия, при которых национальная команда сможет выступить на соревнованиях.

Если канадская сторона не обеспечит допуск спортсменов, российская федерация настаивает на смене страны — организатора первенства. При этом окончательное решение о возможном переносе Международная федерация хоккея пока не объявляла.

Молодёжный чемпионат мира должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире. В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение IIHF об отстранении российских сборных от международных соревнований сезона-2026/27. После этого организаторы начали корректировать состав участников и расписание турнира.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв предложил лишить Канаду права проведения молодёжного чемпионата мира из-за отказа выдавать визы российским хоккеистам. Глава ведомства отметил, что в мире достаточно ледовых арен для организации соревнований, а потому при необходимости турнир можно провести в другой стране.