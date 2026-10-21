«Без идеологических фильтров»: Лавров раскрыл цель открытия редакций Sputnik в сердце Африки

Открытие редакционных центров радио Sputnik в Танзании и ЮАР позволит жителям Африки получать больше проверенной информации без идеологических ограничений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении по случаю запуска двух новых представительств агентства 20 октября.

«Открытие региональных представительств в Дар-эс-Саламе и Йоханнесбурге будет способствовать расширению доступа африканской аудитории к объективной, проверенной информации без искажений и идеологических фильтров», — подчеркнул глава российского МИД.

Лавров также раскритиковал западные страны за попытки, по его оценке, ограничивать распространение альтернативных точек зрения. Министр обвинил их в цензуре и двойных стандартах, отметив, что в таких условиях работа международных редакций приобретает особое значение.

Новые офисы Sputnik открылись в Дар-эс-Саламе и Йоханнесбурге. В них работают десятки местных журналистов, которые готовят новости, радиопрограммы и подкасты для африканской аудитории. Контент выпускается в том числе на английском языке и суахили, а совокупная аудитория радиостанций, транслирующих материалы агентства, по его данным, превышает 100 миллионов слушателей.

Открытие представительств приветствовал вице-президент ЮАР Пол Машатиле. По его словам, появление нового редакционного центра в Йоханнесбурге отражает развитие сотрудничества России и Южной Африки, а также способствует разнообразию мнений в медиапространстве. Он выразил надежду, что площадка поможет рассказывать больше историй о жизни африканцев.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал возможность работать непосредственно на территории африканских государств свидетельством взаимного доверия. По его мнению, такое сотрудничество укрепляет информационный суверенитет России и стран континента.

Лавров поблагодарил власти Танзании и ЮАР за содействие в открытии центров, подчеркнув важность поддержки принимающих государств для безопасной работы журналистов. Министр также обратил внимание, что запуск представительств состоялся накануне третьего саммита «Россия — Африка», который пройдёт 28–29 октября в Москве.

Sputnik Africa работает с 2022 года. Сегодня агентство выпускает материалы на пяти языках, включая суахили, амхарский и оромо. С открытием новых офисов международная сеть Sputnik насчитывает 26 многофункциональных редакционных центров по всему миру.