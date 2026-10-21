«Без какого-либо труда»: Песков рассказал о переговорах с США по активам «Лукойла»

Россия и США продолжают обсуждать ситуацию с зарубежными активами нефтяной компании «Лукойл». При этом американская лицензия, позволяющая вести переговоры об их продаже, может быть продлена без особых затруднений. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии Первому каналу.

«Идут контакты российско-американские на этот счет. В данном случае лицензия может быть продлена без какого-либо труда», — сказал представитель Кремля.

Речь идёт о разрешении Министерства финансов США на операции, связанные с продажей международного бизнеса «Лукойла», включая компанию Lukoil International GmbH. В сентябре американский Минфин продлил срок действия документа до 22 октября 2026 года.

Отвечая на вопрос о возможных покупателях зарубежных активов, Песков подчеркнул, что речь идёт о коммерческой сделке. По этой причине Кремль не намерен публично обсуждать потенциальных участников переговоров.

США ввели санкции против «Лукойла» в октябре 2025 года. После этого компания начала искать покупателей для своего международного бизнеса. Однако заключение сделки требует отдельного разрешения американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Действующая лицензия позволяет вести переговоры, но сама по себе не разрешает завершить продажу.