Двое рабочих погибли в Подмосковье, сорвавшись с крыши четырёхэтажного жилого дома во время ремонта. Мужчины выполняли строительные работы без касок и страховочных верёвок. По факту трагедии возбудили уголовное дело, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Трагедия произошла 16 ноября в населённом пункте Горшково Дмитровского округа. По данным следствия, рабочие находились на чердаке многоквартирного дома и занимались ремонтом скатной крыши.

В какой-то момент мужчины вышли через специальный проём на кровлю, откуда сорвались вниз. Полученные травмы оказались смертельными — оба скончались на месте происшествия.

Как установили следователи, при выполнении работ были нарушены требования безопасности. На мужчинах не было защитных касок, а страховочные верёвки не были закреплены.

По факту гибели строителей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух человек. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли необходимые предметы, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинские экспертизы. Дмитровская городская прокуратура взяла расследование под контроль.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели рабочего при обрушении строительных лесов в Красноярске. В октябре двое мужчин разбирали конструкции после ремонта фасада здания на проспекте Свободном, когда леса рухнули с высоты четвёртого-пятого этажа. Один рабочий погиб, второго удалось спасти. К ликвидации последствий привлекли 15 специалистов и три единицы техники.