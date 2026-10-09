В Красноярске рабочий погиб при обрушении лесов, ещё один пострадал

В Красноярске обрушились строительные леса, в результате чего один рабочий погиб, а второй получил травмы. Как сообщает Kras Mash, трагедия произошла у дома № 72 на проспекте Свободном, где мужчины разбирали конструкции после ремонта фасада.

Место происшествия. Видео © Telegram / Kras Mash

По предварительным данным, оба рабочих сорвались с высоты четвёртого-пятого этажа. Один из них скончался, второго удалось спасти.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиция и бригада скорой помощи. По информации регионального управления МЧС, сообщение об обрушении поступило около 13:00 по местному времени. Уже в 13:10 спасатели извлекли из-под завалов пострадавшего мужчину.

Всего к ликвидации последствий ЧП привлекли 15 человек и три единицы техники. Причины падения строительных лесов пока не установлены.

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