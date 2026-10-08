В Стамбуле обрушились три этажа семиэтажного дома, из-под завалов спасли ребёнка

В стамбульском районе Мальтепе обрушились первые три этажа семиэтажного жилого дома. Здание накренилось и опёрлось на соседнее строение, после чего на месте развернули поисково-спасательную операцию. Об этом сообщили в губернаторстве Стамбула.

«В четверг, 8 октября 2026 года, около 05:40 в районе Мальтепе, квартал Джевизли, на улице Догу в семиэтажном здании произошло обрушение трёх этажей. На место происшествия направлены бригады Управления по чрезвычайным ситуациям, пожарные, медицинские и полицейские службы», — говорится в заявлении.

Первый этаж здания занимала текстильная мастерская. На момент происшествия она была закрыта, поэтому людей внутри не было. При этом под обломками оказался один из жильцов — ребёнок 2012 года рождения Харун Бора Турхан. Спасатели извлекли его живым и без угрозы для жизни доставили в Учебно-исследовательскую больницу имени Лютфи Кырдара.

Ранее Life.ru писал, что по меньшей мере 58 зданий получили повреждения после взрыва в индонезийской Сурабае. Основной ущерб пришёлся на коммерческие помещения: пострадали 42 объекта. Четыре из них получили серьёзные разрушения, состояние ещё 28 оценивается как среднее, десяти — как лёгкое. Взрывная волна затронула и жилой сектор. Из 16 повреждённых домов один серьёзно разрушен, два получили средний ущерб, ещё 13 — незначительный.